Ксения Собчак попала в базу данных "Миротворца"

7 Март 20:53 2018-03-07T20:58:53+03:00

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Кандидат на пост президента России Ксения Собчак была внесена в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".

Как пояснили в администрации портала, в апреле 2014 года телеведущая "сознательно нарушила государственные границы Украины", посетив Крым без разрешения Киева. Кроме того, по данным "Миротворца", тогда журналистка полностью поддерживала "оккупацию" полуострова.

Между тем, совсем недавно Собчак заговорила о намерении пообщаться со своими избирателями в Крыму и решила попросить на это разрешения у киевских властей. Так, телеведущая заявила, что направила соответствующее письмо в посольство Украины, однако в незалежной данную информацию уже опровергли.

Более того, как сообщал сайт kp.ru ранее, депутат Госдумы Наталья Поклонская напомнила, что в 2014 году Собчак не требовалось разрешение Киева, и тогда Ксения Анатольевна даже приезжала в гости к крымскому прокурору.