Белый дом отрицает связи Трампа с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд

СЕГОДНЯ 03:13 2018-03-08T03:35:28+03:00

Ранее американские СМИ сообщили, что нынешний президент США более 10 лет назад изменял жене со стриптизершей [фото]

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Нынешний американский лидер Дональд Трамп не имел никаких порочащих его доброе имя связей с бывшей порноактрисой и стриптизершей Стефани Клиффорд, снимавшейся в фильмах для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниелс. Так заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По её словам, президент США неоднократно «напрямую говорил об этом и совершенно ясно дал понять, что ни одно из этих заявлений не правдиво», передает агентство Reuters.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 7 марта стало известно, что бывшая порноактриса подала в суд на Дональда Трампа, иск принят для рассмотрения в Лос-Анджелесе. Стефани Клиффорд пытается доказать, что подписанное ею в конце октября 2016 года о неразглашении интимных связей с миллиардером недействительно.

Бывшая порноактриса и стриптизерша Стефани Клиффорд снималась в фильмах для взрослых под псевдонимом Сторми ДэниелсФото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, экс-звезда порнофильмов утверждает, что у неё была интрижка с нынешним главой Белого дома в июле 2006 года, когда Трамп уже был женат на Меланье. А через десять лет, за неделю до президентских выборов в США, ей якобы заплатили за молчание 130 тысяч долларов и взяли расписку. Причем сам кандидат-республиканец соглашение не подписывал, за него это сделал адвокат.

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