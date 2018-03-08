Киев начал опись и арест имущества «Газпрома» на Украине

СЕГОДНЯ 05:48 2018-03-08T06:05:30+03:00

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Украинские власти начали опись и арест имущества российского холдинга «Газпром», которое находится на их территории. Об этом со ссылкой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана говорится в сообщении на правительственном портале.

В перечень попало имущество компаний «Газпром сбыт Украина» и «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», а также ценные бумаги института «ЮжНИИГипрогаз» и «Газтранзита». Отмечается, что кабмин Незалежной «активизирует свои действия» по принудительному взысканию штрафа с «Газпрома» и в связи с «нарушением» российским концерном украинского законодательства. Конфискованные акции Киев собирается продать на аукционе.

«Позиция Украины в ситуации с «Газпромом» должна быть жёсткой и последовательной. «Газпром» должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и точно так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов», - приводит правительственный портал слова Гройсмана.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее премьер Незалежной объявил о желании Киева арестовать активы «Газпрома» по всему миру.