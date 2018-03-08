Канцлер Австрии назвал «идиотизмом» введение США пошлин на сталь и алюминий

СЕГОДНЯ 10:55 2018-03-08T10:55:06+03:00

По словам политика, в случае торговой войны проиграют и Соединенные Штаты, и Евросоюз

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Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал введение Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза. Так, он назвал соответствующее решение президента США Дональда Трампа «идиотизмом» и заявил о том, что ЕС отреагирует, «если будет нужно».

«Если будет нужно, последует реакция, которая, надо надеяться, приведет к переосмыслению позиции США, и можно будет отказаться от этого идиотизма», - сказал Курц в интервью изданию Kleine Zeitung.

Также австрийский канцлер отметил, что из-за введения пошлин может начаться торговая война, в результате которой пострадают как европейцы, так и американцы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно. После этого в СМИ появилась информация о том, американский лидер принял это решение в приступе гнева.