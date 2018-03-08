2018-03-08T17:56:25+03:00
Политика

Собчак назвала глупостью свое попадание в базу данных "Миротворца"

Кандидат в президенты РФ заявила, что такие меры являются "странным ответом" на ее попытки посетить Крым по украинским законам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат в президенты РФ Ксения СобчакКандидат в президенты РФ Ксения СобчакФото: REUTERS
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Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила, что включение ее имени в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" является всего лишь "очередной глупостью", которую сложно как-то комментировать. Такое мнение телеведущая озвучила в ходе одиночного пикета у здания Государственной думы.

"Я попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной. Я заявила о том, что я еду с гуманитарной миссией, а не с целью агитации, и постаралась это сделать по закону. Вместо этого я получила вот такой странный ответ", - цитирует журналистку РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сайт "Миротворец" внес Собчак в свой "черный" список за "сознательное нарушение государственных границ Украины" в апреле 2014 года. Тогда телеведущая посетила Крым "без разрешения Киева" и, по мнению администрации портала, полностью одобряла "оккупацию" полуострова.

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