Ксения Собчак: Я не могу ехать в Крым агитировать — я не избираюсь президентом Украины

СЕГОДНЯ 07:13 2018-03-08T07:24:25+03:00

Ксения Собчак просится в Крым у Украины, а та ее не пускает Фото: Влад КОМЯКОВ

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Cамый популярный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий не смог пройти мимо роскошного сюжета — Ксения Собчак — кандидат в президенты России - просится в Крым у … Украины. А та ее не пускает. Причем, не пускает издевательски. Что сделал Шарий? Правильно. Он позвонил Ксении Анатольевне, чтоб поговорить и за Крым, и за Майдан, и за жизнь. После чего, через 5 минут (!), Собчак внесли на Украине в базу скандального сайта «Миротворец», где собирают персональные данные на «врагов украинского народа».

Совпадение? Возможно.

Так что же такого Собчак наговорила Шарию, который благоразумно живет за пределами Украины (в одной из стран ЕС), благодаря чему не зависит от сегодняшних киевских властей.

А наговорила кандидат в президенты России и о своих сценариях нового Референдума в Крыму, и о том, что Майдан — это круто, и даже о том, как Украина, оказывается, ведет войну со страной, в лидеры которой Собчак и баллотируется.

«ЧЕТЫРЕ РАЗА ГОНЦА ОТПРАВЛЯЛИ»

- Вот пишут, что Ксению Собчак не пускают в Крым, - сразу же пояснил Шарий. - Не пускает украинская власть. Потому что Собчак решила действовать по закону Украины. Получить разрешение у Украины и отправиться в Крым с территории Украины. И тут чиновники, которые по какой-то случайности представляют Украину, начали вставлять ей палки в колеса. Мне это показалось чудовищно нелепым. Я решил просто взять и позвонить Ксении Собчак.

На экране по видеосвязи появилась Ксения Анатольевна.

- Кандидат немножко не в форме, но ничего, - кокетливо заметила она, поправляя прическу.

- По-домашнему, очень даже симпатично, - подбодрил Шарий.

- Я откликнулась только потому, что реально люблю то, что вы делаете. Это всегда смешно, вы троллите всех...

- Я вас тоже критиковал, - на всякий случай напомнил Шарий, чтоб у кандидата не было иллюзий.

- Да, у вас неплохое чувство юмора, - не смутилась Собчак. - Вот только вы Навального почему-то очень не любите.

- Ну это же заказ Кремля! Я не мог отказаться, - съязвил Шарий. - Расскажите, почему у вас не получается с Крымом? Вы наоборот пошли навстречу (киевским властям, - ред.): хочу по украинским законам, а тут такой турнепс.

- Слушайте, ну вообще. Это странная история во-первых, - сделала удивленное лицо Ксения Анатольевна. - Потому что мы подали официальное письмо и в миграционную службу, и в посольство Украины. У нас не хотели их принимать! Мы четыре раза гонца отправляли, нам сказали: нет, только по почте. Хорошо, мы послали по почте. А теперь они говорят: мы вообще это не получали. Я даже не знаю, что делать. И реакция какая-то странная (глава МИД Украины Климкин назвал желание Собчак въехать в Крым через Украину «политической шизофренией», - ред.). Я же еду туда не агитировать своих избирателей. Вряд ли они там есть, - честно призналась кандидат в президенты России. - Там очень много людей, которые поддерживают действительно искренне (воссоединение с Россией, - ред.). Но я считаю, что еду туда с гуманитарной миссией. Я считаю, что мы нарушили международные договоренности. И в Крым я не могу поехать агитировать, потому что я не избираюсь президентом Украины, - широко улыбнулась Собчак.

- Достойная позиция, там много угнетенных, - подыграл Шарий кандидату с гуманитарной миссией. - И ваша рука помощи им здорово помогла бы.

Анатолий Шарий позвонил Ксении Анатольевне, чтоб поговорить и за Крым, и за Майдан

«ДАВАЙТЕ РОССИЯ ЗАПЛАТИТ УКРАИНЕ»

- Еще мне начинают припоминать, что я съездила в Крым, когда его присоединяли, - пожаловалась Собчак. - Я хочу напомнить, что вообще-то я много лет занимаюсь политической журналистикой! Независимые журналисты имеют право быть на территориях аннексируемых! Мне почему-то это ставят в вину. Странно... Я один из двух кандидатов в президенты России, которые выступают за то, чтобы мы вопрос присоединения Крыма пересмотрели. Я и Явлинский. И мне кажется логичным поддержать людей, которые пытаются как-то решить вопрос. Провести новый референдум. Это протягивание руки украинским властям.

- Ну, я это вижу как протягивание руки с кукишем, - не сдержал улыбки Шарий. - Мы же понимаем, какое будет решение (референдума, - ред.).

- Нет, ну если провести большую агитацию, дать полгода-год на агитацию, - не согласилась Собчак. - То в России будет много людей, которые проголосуют против.

- Спрашивать Хабаровский край? А при чем тут Хабаровский край? Надо спросить жителей Крыма, - логично возразил Шарий. - А это будет рука с кукишем. Потому что... (понятно, как проголосуют жители Крыма, - ред.)

- У меня нет финального решения этого вопроса, - наконец призналась Собчак. - Я предлагаю разные варианты. Референдум с участием и России, и Украины под международным наблюдением. Есть еще вариант финансовой контрибуции и аренды. Ну давайте Россия возьмет Крым в аренду на 40 лет и заплатит большую сумму денег Украине. Потому мы повели себя не по-братски - у соседей пожар, а мы - хренак, вынесли из горящего дома канделябр.

«МАЙДАНЫ — ЭТО РЕАЛЬНО КРУТО!»

- И, коли у нас так любят говорить, что Россия — великая держава... - продолжила Ксения Анатольевна. - Это неправильная позиция, потому что в некоторых вещах Украина более развитая страна, чем Россия. Например с точки зрения гражданского общества. Вот то, что вы выходите на эти майданы — это реально круто! Да, мы видим потом, к каким это приводит последствиям экономическим и политическим...

На этих словах Шарий просто заерзал на стуле. Ему явно было что сказать.

- … Но то, что люди не боятся выходить и стоять на площадях, и меняют свое правительство, - Собчак было уже не остановить. - Это люди с гораздо более развитым гражданским обществом, чем, к сожалению, сейчас в России.

- А в чем загадка гражданского общества? - прямо спросил Шарий. - Вот люди стояли на Майдане. Тогда пенсия была 110 евро. А сейчас, когда пенсия 35 евро, и когда полная задница наступила, люди не выходят на Майдан. Не кажется ли Ксении Собчак, что вот тогда (в 2014 году, - ред.) украинское гражданское общество вышло, это факт, но завершил смену власти все-таки не рядовой украинец?

- Ну, слушай, - засмущалась Собчак, поняв, что Шарий намекает то ли на Запад, то ли на украинских олигархов, а скорее и на тех, и на других. - Мне кажется люди все-таки выходили из-за того, что для них избитые студенты (когда Майдан в конце 2013 года начал выдыхаться, милиция в Киеве избила группу «активистов-студентов» и протесты вспыхнули с новой силой, - ред.) значат больше, чем кусок колбасы. И это тоже круто! Есть ощущение гордости, что нельзя бить детей...

- Я секрет открою, - снова не выдержал Шарий. - Там самому маленькому было 38 лет, по-моему, ребенку...

«КОГДА ТЫ ВОЮЕШЬ С РОССИЕЙ...»

- Просто я не могу понять, вот как украинец чистый, - продолжил чистый украинец Шарий. - А куда делась эта гордость, когда прошло пять лет, и сейчас есть за что выходить на Майдан, хватает. Только того, что наш президент летает за 500 тысяч отдохнуть на несколько дней (Порошенко потратил на свой новогодний отдых на Мальдивах 500 тысяч долларов, - ред.), а в стране ужас что происходит. А люди не выходят.

- Когда ты воюешь, по сути дела с Россией, это сплачивает людей, - нашлась Собчак. - Дает понимание, что сейчас от Майдана может стать еще хуже. Что русские им воспользуются опять.

- Ну, я понял, - хитро поправил очки Шарий. - То же самое я слышу от украинских политиков высшего звена: «Не время сейчас! Родина в опасности!»

- Ну это мое мнение, - смутилась Собчак, но продолжила. - Вот украинский партиот сидит и думает: я сейчас выйду, а опять русские эти используют это против меня. Это же так было! По сути, Крым так произошел. И люди запомнили. Они боятся.

- Но при таком раскладе война может длиться 650 лет, - предположил Шарий. - Потому что украинская власть, она...

- Путин и будет ее длить очень долго, - сделала вид, что ничего не расслышала про «украинскую власть» Собчак. - Чтобы не трогали Крым, давайте-ка мы будем обсуждать ДНР и ЛНР. Это чистое отвлечение внимания. Только не думайте о розовом слонике. О Крыме.

И на этих словах Ксения Анатольевна пропала с экрана.

- Нас рассоединили! Это свидетельство того, что российские спецслужбы нас слушают, - усмехнулся Шарий. - Ксения, подай звук.

- Бульк... - было ответом.

К видеоролику с этим интервью, размещенном в Ютуб, первый же комментарий сделал сам Анатолий Шарий. Цитируем:

«Через 5 минут после того, как мы закончили, Ксению внесли на "Миротворец".»

Практически занавес.

До выборов президента России оставалось 10 дней.

До выборов президента Украины — год.

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- Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно, - сказала Собчак.

Так она ответила на вопрос о том, собирается ли она как кандидат в президенты съездить в этот регион и пообщаться с избирателями (подробности)