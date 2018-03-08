2018-03-08T19:11:18+03:00
В мире

Отравленный вместе со Скрипалем полицейский вышел из комы

Британский офицер был одним из первых, кто прибыл на место происшествия, поэтому также пострадал от нервно-паралитического газа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадавший полицейский прибыл на место происшествия одним из первыхПострадавший полицейский прибыл на место происшествия одним из первыхФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Офицер полиции, который был отравлен в результате работы на месте инцидента по делу экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вышел из комы и уже может разговаривать. Такое заявление сделала глава британского МВД Амбер Радд.

"Пострадавший полицейский начал говорить, но это не значит, что его положение несерьезно", цитирует агентство Reuters министра.

Напомним, что именно этот офицер одним из первых прибыл на вызов в английском городе Солсбери. Именно там 5 марта недалеко от торгового центра потеряли сознание 66-летний Скрипаль и его дочь Юлия. В результате правоохранителю также стало плохо, и все трое впали в кому с признаками отравления.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что причиной данного инцидента стало воздействие нервно-паралитического вещества, точное название которого пока не раскрывается. Британские правоохранители расценивают случившееся в качестве покушения на убийство. Между тем, бывший полковник ГРУ, осужденный за шпионаж в пользу королевства, и его дочь все еще находятся в критическом состоянии.

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