2018-03-11T02:48:31+03:00
Экономика

Трамп назвал условие для отмены таможенных пошлин на сталь и алюминий

Глава США ожидает, что Евросоюз снимет торговые барьеры для американской продукции
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Таможенные пошлины на импорт стали и алюминия в США может быть отменен для продукции из Евросоюза в обмен на такие же шаги по отношению к американским производителям. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Европейский союз, прекрасные государства, которые так плохо обращались с США в торговле, жалуются на пошлины на сталь и алюминий. Если они отменят свои ужасные торговые барьеры и пошлины на американскую продукцию, тогда и мы свои отменим. Большой торговый дефицит. Если этого не произойдет, то мы введем пошлины также на автомашины и другие вещи - все по-честному!" - написал он в своем Twitter.

Твит Дональда Трампа Фото: СОЦСЕТИ

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Напомним, сай "Комсомольской правды" сообщал, что Трамп 8 марта торжественно подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий. Документ вступит в силу через 12 дней.

Под него не попадают производители Канады и Мексики. Кроме того, 10 марта глава Белого дома сообщил, что США ведут переговоры с Австралией, чтобы не вводить пошлины на ее сталь и алюминий.

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