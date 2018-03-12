2018-03-12T18:48:54+03:00
Звезды

Стало известно место прощания с Олегом Табаковым

Народный артист СССР и любимец публики ушел из жизни на 83-м году жизни
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Олег Табаков ушел из жизни 12 марта после продолжительной болезниОлег Табаков ушел из жизни 12 марта после продолжительной болезниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прощание с народным артистом СССР и худруком МХТ им. Чехова Олегом Табаковым, который скончался 12 марта в одной из столичных клиник не приходя в сознание, состоится на его родных подмостках. Об этом сообщили в пресс-службу столичного театра.

"Прощание состоится в МХТ. Что до даты прощания, то она станет известна в ближайшее время", - приводит ТАСС слова пресс-атташе театра Марии Малкиной.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта после продолжительной болезни. Народному артисту СССР было 82 года. Актер попал в больницу осенью 2017 года в связи с заражением крови. В последнее время он 6не приходил в сознание и был погружен медиками в состояние искусственной комы.

Свои соболезнования родным и близким Олега Табакова, а также многочисленным ученикам и поклонникам таланта блистательного актера и мастера выразил президент России Владимир Путин.

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