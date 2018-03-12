2018-03-12T22:30:58+03:00
Утраты

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Олега Табакова

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта после тяжелой и продолжительной болезни
Денис СУХОВ
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Олег ТабаковОлег ТабаковФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Народного артиста, лауреата Государственной премии СССР Олега Табакова.

«С чувством глубокой скорби узнал о кончине Олега Павловича Табакова. Ушел из жизни выдающийся актер, мастер перевоплощения, человек удивительного таланта, обаяния и уникального чувства юмора», - отметил Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что Табаков «был по-настоящему любимым артистом для миллионов зрителей всех возрастов», а его режиссерские постановки, роли в театре и кино, работы в мультипликации «пополнили золотой фонд отечественной культуры».

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его друзей, благодарных коллег и многочисленных учеников – всех, кто знал и ценил его необыкновенно светлую и харизматичную личность», - добавил Шойгу, передав слова сочувствия и поддержик родным и близким артиста.

Как сообщал сайт «КП», 12 марта 82-летний Табаков скончался в одной из больниц Москвы после продолжительной и тяжелой болезни. Артист был госпитализирован 27 ноября с диагнозом сепсис. На фоне заражения у него обострились многие хронические заболевания.

Табаков был художественным руководителем МХТ им. Чехова и Театра под руководством Олега Табакова. Актер прославился многими ролями на сцене и в кино, в частности, в фильмах «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев».

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