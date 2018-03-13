Надежда Савченко нашлась в Страсбурге

СЕГОДНЯ 13:11 2018-03-13T13:11:15+03:00

Пресс-служба Савченко опубликовала ее фото в доказательство того, что она находится в Страсбурге Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

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Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко находится не в России, как накануне заявил замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук, а в Европе. А если быть точнее, то во французском Страсбурге.

«Продолжается рабочая поездка в Европейский парламент в Страсбург, где состоится парламентская сессия», — говорится в заявлении пресс-службы Савченко в соцсети, где выложено несколько фотографий украинского парламентария по месту ее нахождения.

В понедельник, 12 марта, Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной рады Надежду Савченко на допрос по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Его украинские правоохранители подозревают в подготовке серии терактов в Киеве с целью свержения действующей власти.

Допрос должен был состояться 13 марта. Однако Савченко перед следователями так и не предстала. Позже депутат Рады Тетерук заявил, что нардеп покинула страну и, якобы, находится в России.

Примечательно, что встреча Савченко с европарламентариями, которую анонсировала пресс-служба депутата, в планах украинской делегации в ПАСЕ не значится. По словам вице-президент ПАСЕ и главы представительства Украины в организации Владимира Арьева, Савченко не приглашали ни на одно из запланированных мероприятий. Правда, данный факт не мешает ей приехать самостоятельно.