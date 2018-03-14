СМИ: Российский посол вызван в МИД Великобритании

СЕГОДНЯ 15:37 2018-03-14T15:57:37+03:00

Ранее королевское внешнеполитическое ведомство объявило о созыве заседания СБ ООН в связи с «делом Скрипаля»

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Российский посол в Великобритании вновь вызван в Министерство иностранных дел королевства.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.

Ранее стало известно, что МИД Великобритании созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу расследования «дела Скрипаля».

По словам главы британского правительства, следствие установило, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Мэй добавила, что Москва «весьма вероятно» может быть причастна к случившемуся.

В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Лондоном в случае, если получит доступ к материалам расследования и собранным на месте происшествия образцам отравляющего вещества, как этого требуют международные соглашения.