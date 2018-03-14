СМИ: Российский посол вызван в МИД Великобритании
Российский посол в Великобритании вновь вызван в Министерство иностранных дел королевства.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.
Ранее стало известно, что МИД Великобритании созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.
Как сообщал сайт «КП», в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением по поводу расследования «дела Скрипаля».
По словам главы британского правительства, следствие установило, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России. Мэй добавила, что Москва «весьма вероятно» может быть причастна к случившемуся.
В свою очередь российская сторона выразила готовность сотрудничать с Лондоном в случае, если получит доступ к материалам расследования и собранным на месте происшествия образцам отравляющего вещества, как этого требуют международные соглашения.