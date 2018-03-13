МИД РФ: Москва не оставит без ответа угрозы Лондона из-за «дела Скрипаля»

СЕГОДНЯ 19:40 2018-03-13T19:41:05+03:00

Россия не удовлетворит ультиматумы Великобритании, пока не получит доступ к материалам расследования отравления экс-полковника ГРУ

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Москва не оставит без ответа любые угрозы санкций со стороны Лондона, связанные с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявили во вторник в МИД РФ, куда ранее был вызван посол Великобритании Лори Бристоу.

«Любые угрозы принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона», - подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

МИД РФ выразил послу решительный протест в связи с огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Подчеркивается, что Москва оставит без удовлетворения ультиматумы Лондона, пока не получит от британской стороны доступ к материалам расследования и образцы вещества, которым предположительно отравлен Скрипаль.

«Действия британских властей носят откровенно провокационный характер, РФ не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта», - добавили в ведомстве.

Как сообщал сайт «КП», 5 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Также пострадал местный полицейский, который первый прибыл на место происшествия. Все они находятся в критическом состоянии.

Выступая в понедельник в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что по данным следствия Скрипаля отравили токсичным веществом «Новичок», который якобы производится в России. Она также отметила, что Лондон ожидает от Москвы исчерпывающих объяснений по поводу инцидента в течение 24 часов.