2018-03-14T18:15:28+03:00
Политика

Ассанж: неудачная попытка Мэй выслать посла России - это проявление слабости

Создатель WikiLeaks оценил публичное заявление британского премьера по делу Скрипаля
Алексей КАРЕЛИН
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Джулиан Ассанж назвал британского премьера дуройДжулиан Ассанж назвал британского премьера дуройФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скрывающийся в эквадорском посольстве основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй дурой, а стремление выслать российских дипломатов из Лондона - проявлением слабости. Об этом Ассанж написал в своем микроблоге Twitter.

«Неудачная попытка выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИДа на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда», - написал Ассанж.

По его мнению, заявление Мэй было предсказуемым, а премьер находится в трудном положении. «Забыл сказать, что Мэй полная дура», - добавил Ассанж после.

Как сообщал сайт kp.ru, Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов из Великобритании и прекращении двухсторонних контактов между странами на высоком уровне. Кроме того, Лондон отзовет приглашение в город главе МИД РФ Сергею Лаврову и проследит, чтобы никто из руководства страны не присутствовал на чемпионате мира по футболу. Меры являются продолжением обвинения России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

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