Генпрокуратура Украины потребует лишить Савченко неприкосновенности, задержать и арестовать

СЕГОДНЯ 18:39 2018-03-14T18:39:50+03:00

Это произойдет в том случае, если народный избранник в очередной раз не явится на допрос к следователям по делу о госизмене

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В случае неявки депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко на допрос следователей, в качестве пока еще свидетеля по делу главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, Генпрокуратурой в профильные комитеты украинского парламента будет внесено сразу три соответствующих представления: на лишение депутатской неприкосновенности Савченко, а также задержание и арест депутата. Об этом 14 марта заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Если народный депутат Савченко завтра снова не придёт на допрос, я буду вынужден внести представление на привлечение к ответственности данного народного депутата», - цитирует РИА Новости украинского генпрокурора.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, внефракционный депутат Рады Надежда Савченко, которая отличается завидной постоянной критикой действующей власти, была вызвана на допрос по делу Рубана на 13 марта. Правда она так и не появилась перед следователями в назначенный час. Чем вызвала гнев некоторых своих коллег-парламентариев, которые стали утверждать, что якобы нардеп скрывается от украинского правосудия в России.

Однако позже выяснилось, что Савченко укатила в Страсбург общаться с коллегами по ПАСЕ. Являясь депутатом Рады, она входит в украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы и может посещать заседания ПАСЕ в любое удобное для нее время.

Примечательно, что пресс-служба Надежды Савченко еще 13 марта распространила информацию: в Страсбурге народный избранник пробудет до 16 марта включительно. Если это действительно так, то украинские правоохранители рискуют вновь просидеть весь день в томительном ожидании явки парламентария на допрос.