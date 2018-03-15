Бывшему главе предвыборного штаба Трампа Манафорту грозит 305 лет заключения

СЕГОДНЯ 10:30 2018-03-15T10:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Полу Манафорту, экс-главе предвыборного штаба президента США Трампа, грозит 305 лет тюремного заключения. Его обвиняют в отмывании денег, банковском мошенничестве, заговоре против США, скрытом лоббировании интересов Украины и сокрытии полученных из иностранных источников доходов. Об этом заявил федеральный судья окружного суда США по Восточному округу Вирджиния.

В отношении Манафорта только по фактам о банковском мошенничестве заведено девять дел, по каждому из которых могут дать по 30 лет, в сумме 270 лет. В округе Колумбия Манафорта могут приговорить к заключению от 15 до 20 лет еще по пяти обвинениям в антигосударственных действиях и тайном лоббировании.

В обвинениях указывается схема фиктивных компаний и оффшорных банковских счетов, на которые поступали доходы от украинских политиков. По версии следствия, средства Манафорт тратил на ипотечные кредиты, ремонт и обустройство недвижимости, пишет CNN.

Как сообщает ТАСС, защита Манафорта просит исключить из обвинительного заключения пункт об отмывании денег и лоббировании внешних интересов.

Сам Манафорт свою вину отрицает и намерен добиться возмещения нанесенного ему ущерба, пишет сайт kp.ru. Обвинения экс-главе предвыборного штаба Трампа предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер. Манафорт ответил иском о превышении полномочий первым замглавой минюста Родом Розенстайном, который позволил Мюллеру расследовать «побочные» дела, не касающиеся отношений Манафорта с Россией.