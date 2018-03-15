Надежда Савченко вернулась на Украину

СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-15T10:40:05+03:00

После внезапного отъезда в ЕС, народный избранник все-таки явилась на родину, правда с прескверным настроением

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Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко решила не дразнить Генпрокуратуру, и вернулась в Незалежную после внезапной поездки в Страсбург на встречу с парламентариями ПАСЕ.

Рано утром 15 марта народный избранник была замечена в аэропорту Борисполь, получающая багаж. Правда, прилетела Савченко рейсом из Мюнхена. На вопрос украинских СМИ, откуда она прибыла, нардеп огрызнулась, что «надо смотреть на табло прилета, прежде чем спрашивать».

Позже Савченко сменила гнев на милость и поделилась с журналистами впечатлениями от столицы Баварии, поведав, что «встретила там много приятных людей», а также пообщалась с соотечественниками, которые вынуждены были отправиться туда на заработки.

15 марта Надежду Савченко ждут на допрос в Генпрокуратуре Украины по делу Рубана о госизмене. Народный депутат должна была явиться к следователям и ответить на вопросы в качестве свидетеля еще 13 марта, однако спешно улетела в ЕС.

Исчезновение депутата породило волну слухов, что мол она сбежала от украинского правосудия в Россию. Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук.

14 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил Савченко, что если она не явится на допрос к следователям 15 марта, то Генпрокуратура отправит в Раду представление о лишении ее депутатской неприкосновенности, а после ее задержит и арестует.

В начале марта Генпрокуратура Украины возбудила исполнительное производство в отношении главы общественной организации «Центр освобождения пленных» Владимира Рубана, подозреваемого в организации покушения на президента Украины Петра Порошенко. Сам фигурант в настоящее время задержан и содержится в одном из киевских СИЗО.