Москва еще раз настоятельно призвала Лондон к сотрудничеству по делу шпиона Скрипаля

СЕГОДНЯ 11:27 2018-03-15T11:27:57+03:00

Накануне в Совете Безопасности ООН Великобритания ветировала российский проект заявления по принятию мер для объективного расследования произошедшего в Солсбери

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Министерство иностранных дел России еще раз настоятельно призвало Великобританию предоставить российским правоохранителям все имеющиеся у британского правосудия материалы по дело отравления шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом на утреннем пресс-брифинге 15 марта заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы ещё раз официально призываем Великобританию предоставить все имеющиеся материалы по инциденту, как они называют, с распространением химического оружия на территории Великобритании», — заявила Захарова журналистам.

15 марта Лондон в Совете Безопасности ООН наложил вето на российский проект заявления по принятию мер для объективного расследования произошедшего в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед британскими парламентариями 12 марта, обвинила Россию в «высокой вероятности» причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.