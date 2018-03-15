Лавров: Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

СЕГОДНЯ 13:01 2018-03-15T13:03:07+03:00

По словам главы МИД РФ, это произойдет «скоро»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Напомним, накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, произошедшем в британском Солсбери в начале марта. Она заявила о высылке 23 российских дипломатов из Британии в течение недели.

Говоря о том, готова ли Россия на ответные шаги по высылке дипломатов, Лавров заявил: "Обязательно".

Отвечая на вопрос о сроках таких мер, он отметил: "Скоро", передает РИА Новости.

Отметим, что британские власти, обвиняя российскую сторону в причастности к отравлению Скрипаля, не приводят никаких доказательств. По их данным, для отравления экс-полковника ГРУ использовалось нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», разработанный в СССР.