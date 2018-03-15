Путин и Совбез РФ отметили улучшение обстановки в сирийской Восточной Гуте

СЕГОДНЯ 16:13 2018-03-15T16:13:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 15 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о встрече главы нашего государства Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. В частности, по его словам, участники этого совещания отметили улучшение ситуации вокруг сирийской Восточной Гуты.

«В ходе обсуждения ситуации в Сирии участники совещания констатировали позитивную динамику в урегулировании ситуации вокруг Восточной Гуты, отметив продолжающийся выход гражданского населения и наметившиеся предпосылки для улучшения гуманитарной обстановки», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 27 февраля по поручению российского лидера в Восточной Гуте вводится ежедневная гуманитарная пауза. Между тем долгое время мирным жителям не удавалось покинуть район из-за обстрелов со стороны боевиков. Однако вскоре российские военные смогли наладить выход мирных граждан. Так, только в четверг опасный район покинули более четырех тысяч человек.

Кроме того, специалисты Центра по примирению враждующих сторон договорились и о гуманитарной помощи для жителей Восточной Гуты.