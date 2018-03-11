2018-03-11T17:51:54+03:00
Политика

Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей

Более 50 человек вышли из населенного пункта Мисраба по гуманитарному коридору
Денис СУХОВ
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Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителейВосточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителейФото: REUTERS
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В ночь на воскресенье, 11 марта, зону боевых действий в Восточной Гуте под Дамаском покинула первая организованная группа мирных жителей. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

«Сегодня из Восточной Гуты выведены 52 мирных жителя, из них 26 — дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы», - рассказал Золотухин журналистам.

По словам генерала, мирные жители вышли из населенного пункта Мисраба. В течение двух суток беженцам будет оказана вся необходимая гуманитарная поддержка, в том числе медициская.

Мирные жители благодарят ЦПСВ и сирийских военных за помощь.

«При боевиках мы жили в страхе, были очень тяжелые условия. Они взвинтили цены на продовольствие, ввели жесткий режим существования — за малейшую провинность можно было лишиться головы», - поделился один их мирных жителей.

По его словам, ситуация в Мисрабе стабилизировалась только после освобождения населенного пункта сирийской армией.

Как сообщал сайт «КП», с 27 февраля Минобороны РФ и сирийское правительство организовали гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей Восточной Гуты из зоны боевых действий.

Однако в подконтрольных им районах террористические организации всячески препятствуют выходу гражданского населения, продолжая фактически удерживать его в заложниках.

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