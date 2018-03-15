В ходе дебатов Сурайкин попытался напасть на журналиста Шевченко

СЕГОДНЯ 18:33 2018-03-15T18:33:22+03:00

Перепалка с оскорблениями чуть было не переросла в драку [видео]

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На дебатах на канале «Россия 1» снова разразился скандал. Кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин попытался напасть на журналиста Максима Шевченко, который является доверенным лицом другого кандидата - Павла Грудинина.

На дебатах Сурайкин появился с бывшей работницей «Совхоза имени Ленина» Лидией Филькиной. Оба опоздали, потому что их не пускала охрана, пояснил Сурайкин. Филькину коммунист представил своим доверенным лицом, однако сам из зала не ушел. При этом студию покинул кандидат от КПРФ Грудинин. Его место занял тоже доверенное лицо Шевченко.

Когда ведущий дебатов Владимир Соловьев дал слово Филькиной, она рассказала, что Грудинин «выселил ее семью из квартиры». Шевченко заметил, что Сурайкин должен уйти, раз за него выступает доверенное лицо. Соловьев попросил коммуниста о том же, но Сурайкин продолжил пререкаться с Шевченко.

Спорящие дошли до оскорблений в адрес друг друга. Сурайкин не сдержался и направился к Шевченко, чтобы решить спор кулаками. Кандидату прградили путь другие участники дебатов, ведущий и охрана, но Сурайкин все равно порывался достать Шевченко. В конце концов кандидату пришлось покинуть студию.

В конце января Шевченко участвовал в другом скандале. Он не сошелся во взглядах на сталинизм с Николаем Сванидзе, в результате чего в эфире радио «Комсомольская правда» завязалась драка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/643144" frameborder="0"></iframe> Сурайкин не достал кулаками Шевченко.На дебатах у Соловьева едва не подрались два Максима - Сурайкин и Шевченко

В ходе дебатов тоже хватало резонансных событий. В феврале повздорили кандидаты Владимир Жириновский и.Ксения Собчак. В ответ на оскорбления в свой адрес Собчак облила Жириновского водой. 14 марта участники дебатов довели Собчак до слез.