Минобороны РФ ответило на совет Великобритании «отойти и заткнуться»

СЕГОДНЯ 22:16 2018-03-15T22:16:43+03:00

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В министерстве обороны РФ прокомментировали слова главы военного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес нашей страны. Так, официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков назвал «хамским» заявление британского министра, который посоветовал Москве «отойти в сторону и заткнуться».

«Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только одни они и остались в арсенале вооруженных сил Ее Величества», - сказал генерал-майор.

При этом он подчеркнул, что слова Уильямсона подтверждают не только «ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России», но и «полное ничтожество самих обвинителей».

Также Конашенков заметил, что у нашей страны уже давно «выработан стойкий иммунитет» к фейковым обвинениям во всех смертных грехах со стороны Лондона.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава британских королевских вооруженных сил Гэвин Уильямсон, комментируя дипломатический скандал с Россией после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, посоветовал Москве «отойти в сторону и заткнуться».