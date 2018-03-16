Путин поручил декриминализировать ряд преступлений в сфере бизнеса

СЕГОДНЯ 13:58 2018-03-16T13:58:55+03:00

Так, отдельные статьи могут быть переквалифицированы в административные правонарушения

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по декриминализации ряда отдельных преступлений в сфере предпринимательства с целью дальнейшей их переквалификации в административные правонарушения. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля в рамках реализации пунктов Послания главы государства Федеральному Собранию.

"Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным судом РФ представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности", - говорится в документе.

Уточняется, что данное поручение должно быть выполнено не позднее 1 декабря 2018 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в феврале этого года в Кремле получили составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым список бизнесменов, которые бежали из страны за границу, но теперь хотели бы вернуться назад. Все эти предприниматели считают себя жертвами незаконно заведенных на них административных и уголовных дел.