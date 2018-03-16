2018-03-16T17:51:21+03:00
Происшествия

В России возбудили дело по факту отравления Юлии Скрипаль

В Следственном комитете заявили, что расследование будет произведено «в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права»
Дарья ИВАШКИНА
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Ранее в марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества в английском СолсбериРанее в марте экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества в английском СолсбериФото: REUTERS
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В пятницу, 16 марта, Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство россиянки Юлии Скрипаль, совершенного 4 марта в британском городе Солсбери. Как стало известно, дело завели по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).

Также на сайте СКР отмечается, что расследование будет произведено «в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права». «Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», - говорится в сообщении СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание возле торгового центра The Maltings в английском Солсбери. Позднее выяснилось, что они подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества. Тогда же в Скотланд-Ярде заявили, что это была попытка умышленного убийства.

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