Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

СЕГОДНЯ 20:52 2018-03-16T20:52:27+03:00

При этом глава Соединенных Штатов выразил «осторожный оптимизм» по ситуации с КНДР

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В пятницу, 16 марта, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. В частности, в ходе этой беседы стороны обсудили усилия по подготовке к предстоящим переговорам с Северной Кореей.

При этом, как уточнили в Вашингтоне, оба лидера обязались продолжать совместные действия по давлению на КНДР. «Лидеры двух стран согласились, что конкретные действия, а не слова станут ключом к достижению окончательной денуклеаризации Корейского полуострова», - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Кроме того, Трамп в разговоре с главой Южной Кореи подтвердил свое намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца мая и выразил «осторожный оптимизм» по ситуации с КНДР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в начале этого года в отношениях между Южной Кореей и КНДР наметилось потепление. Так, в феврале стало известно о готовности Пхеньяна к диалогу с Вашингтоном. А в марте глава Соединенных Штатов согласился на личную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как тогда отмечалось, диалог должен состояться до мая 2018 года.