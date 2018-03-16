2018-03-16T22:59:19+03:00
Политика

Порошенко повторил за министром обороны Британии: посоветовал РФ «отойти и заткнуться»

Украинский лидер выразил солидарность с Лондоном по делу Скрипаля
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о «полной и безоговорочной солидарности» с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом глава незалежной поддержал британского министра обороны Гэвином Уильямсоном и повторил его хамское заявление, в котором тот посоветовал России «отойти в сторону и заткнуться».

«Наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, - отойдите в сторону и заткнитесь», - приводят слова украинского лидера местные СМИ.

Кроме того, Порошенко высказал мнение о том, что «шокирующее» покушение на бывшего шпиона является «посягательством на суверенитет Великобритании».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 15 марта, Гэвин Уильямсон, комментируя дипломатический скандал с Россией после отравления Скрипаля, посоветовал Москве «отойти в сторону и заткнуться». В Минобороны РФ назвали эти слова британского министра «хамскими».

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