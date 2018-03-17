2018-03-17T10:53:31+03:00
Политика

Британского посла вновь вызвали в МИД России

Об этом сообщили в самом внешнеполитическом ведомстве
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британского посла уже вызывали в МИД РФ по делу СкрипаляБританского посла уже вызывали в МИД РФ по делу СкрипаляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу в очередной раз вызван в российское министерство иностранных дел. Такое заявление сделали в самом дипломатическом ведомстве.

"Британский посол вызван в МИД", — говорится в сообщении министерства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Бристоу уже вызывали в российское внешнеполитическое ведомство в связи с делом об отравлении бывшего-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Лондон бездоказательно обвиняет Москву. По тем же причинам в Великобритании решили выслать из страны 23 наших дипломатов, а также временно прекратить любые контакты с официальными российскими властями.

Между тем, напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о скором принятии ответных мер в отношении королевства. Так, вероятнее всего, российские власти вышлют с территории нашей страны ряд британских дипломатов.

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