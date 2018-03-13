Британский посол вызван в МИД России

СЕГОДНЯ 14:11 2018-03-13T14:11:38+03:00

Такое заявление сделали во внешнеполитическом ведомстве во вторник

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Посол Великобритании Лори Бристоу во вторник, 13 марта, был вызван в министерство иностранных дел России. Такое заявление сделали в самом внешнеполитическом ведомстве.

"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - передает "Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ.

Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон также вызвал российского посла Александра Яковенко. Такая необходимость возникла в ходе расследования дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

Напомним, что, по данным следствия, на экс-полковника воздействовали нервно-паралитическим веществом российского производства под названием "Новичок". Между тем, никаких доказательств причастности Москвы к данному инциденту нет, однако Лондон винит в этом именно ее и уже сейчас грозит ввести новые санкции. При этом российским властям было отказано в доступе к материалам дела, сообщает сайт kp.ru.