2018-03-17T08:13:39+03:00
Политика

Захарова: Россия в ближайшее время сообщит Британии об ответных мерах

Такие действия принимаются в связи с высылкой наших дипломатов с территории королевства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Евгения ГУСЕВА
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что все решения относительно ответных мер Великобритании уже приняты. Их аспекты будут доведены до Лондона в кратчайшие сроки.

"Все решения российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", - цитирует ТАСС Захарову.

Напомним, что отношения между Лондоном и Москвой резко обострились после того, как в Солсбери отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По заявлениям британских властей, на экс-полковника воздействовали опасным нервно-паралитическим газом российского производства под названием "Новичок". Между тем, никаких доказательств этого представлено так и не было.

Однако, как ранее сообщал сайт kp.ru, Лондон решил временно приостановить все дипломатические отношения с Москвой и выслать с территории королевства 23 сотрудников российских диппредставительств.

В РФ тогда заверили в скором введении ответных мер против Великобритании.

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