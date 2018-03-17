Захарова: Россия в ближайшее время сообщит Британии об ответных мерах
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что все решения относительно ответных мер Великобритании уже приняты. Их аспекты будут доведены до Лондона в кратчайшие сроки.
"Все решения российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", - цитирует ТАСС Захарову.
Напомним, что отношения между Лондоном и Москвой резко обострились после того, как в Солсбери отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По заявлениям британских властей, на экс-полковника воздействовали опасным нервно-паралитическим газом российского производства под названием "Новичок". Между тем, никаких доказательств этого представлено так и не было.
Однако, как ранее сообщал сайт kp.ru, Лондон решил временно приостановить все дипломатические отношения с Москвой и выслать с территории королевства 23 сотрудников российских диппредставительств.
В РФ тогда заверили в скором введении ответных мер против Великобритании.