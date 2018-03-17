2018-03-17T19:16:50+03:00
Политика

Захарова рассказала о связи дела Скрипаля с успехами России в Сирии

По словам представителя МИД РФ, астанинский процесс - кость в горле западных стран
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В министерстве иностранных дел РФ рассказали, с чем связана антироссийская кампания Лондона. Как заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, очередная попытка Запада показать миру, что Россия «играет в какую-то свою игру», связана с успехами нашей страны в Сирии, а также ее борьбой с химическим оружием.

«Астанинский процесс, как кость в горле стоящий у наших западных коллег … Нужно все каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия – не миротворец, на самом деле Россия играет в какую-то свою игру. И тут же появляется новый виток антироссийской кампании», - заметила Захарова.

Причем, по мнению дипломата, для обвинений в адрес России тема химоружия выбрана неслучайно, ведь Запад постоянно говорит о том, что за химическими атаками в Сирии якобы стоят Дамаск и Москва. «Соответственно, появляется еще одна провокация мирового уровня, где опять же используется термин "химическое оружие", "химическое вещество", "отравление химическими материалами"», - заявила представитель МИД РФ в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в последнее время российско-британские отношения резко обострились из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля неким нервно-паралитическим веществом. Дело в том, что Лондон безосновательно утверждает, что к отравлению бывшего шпиона якобы причастна Москва.

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