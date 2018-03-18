Трамп: Расследование «российского дела» основано на мошенничестве

СЕГОДНЯ 06:44 2018-03-18T06:44:22+03:00

Президент уверен, что досье для начала расследования сфабриковано на деньги демократов и лично Хиллари Клинтон

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Расследование по «делу о вмешательстве» России в выборы 2016 года в США было начато на основании мошенничества и лживых свидетельств. Об этом президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter в субботу.

О выразил уверенность, что дело «состряпал» Национальный комитет Демократической партии с Хиллари Клинтон, которая проиграла на выборах Трампу.

«Расследование Мюллера не должно было начаться вообще поскольку никакого сговора и не было преступления. Оно основано на мошеннической деятельности и лживом досье, оплаченном жуликоватой Хиллари Национальным комитетом Демократической партии. Кроме того, ненадлежащим образом был использован Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) для слежки за моей кампанией. Охота на ведьм!» - написал Трамп.

Так президент отреагировал на комментарии прессы об увольнении бывшего первого заместителя ФБР Эндрю Маккейба. Трамп назвал экс-зама Джеймса Коми лживым и заявил, что тот знал о коррупции в бюро на самом высоком уровне.

Напомним, сайт kp.ru сообщал , что решение об увольнении Маккейба принял генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который обвинил того в несанкционированном разглашении информации.