Трамп: Расследование «российского дела» основано на мошенничестве
Расследование по «делу о вмешательстве» России в выборы 2016 года в США было начато на основании мошенничества и лживых свидетельств. Об этом президент Дональд Трамп заявил в своем Twitter в субботу.
О выразил уверенность, что дело «состряпал» Национальный комитет Демократической партии с Хиллари Клинтон, которая проиграла на выборах Трампу.
«Расследование Мюллера не должно было начаться вообще поскольку никакого сговора и не было преступления. Оно основано на мошеннической деятельности и лживом досье, оплаченном жуликоватой Хиллари Национальным комитетом Демократической партии. Кроме того, ненадлежащим образом был использован Закон о наблюдении за иностранной разведкой (FISA) для слежки за моей кампанией. Охота на ведьм!» - написал Трамп.
Так президент отреагировал на комментарии прессы об увольнении бывшего первого заместителя ФБР Эндрю Маккейба. Трамп назвал экс-зама Джеймса Коми лживым и заявил, что тот знал о коррупции в бюро на самом высоком уровне.
Напомним, сайт kp.ru сообщал , что решение об увольнении Маккейба принял генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который обвинил того в несанкционированном разглашении информации.
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