2018-03-18T13:27:20+03:00
Политика

Захарова назвала беззаконием недопуск россиян на выборы-2018 на Украине

По мнению представителя МИД, Киев пошел на беспрецедентные меры, закрыв гражданам РФ доступ на избирательные участки,
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото Артем Коротаев ТАССПредставитель МИД РФ Мария Захарова. Фото Артем Коротаев ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала меры Киева по недопуску россиян на избирательные участки на территории Украины абсолютно "беззастенчивыми и беззаконными".

Дипломат напомнила, что еще задолго до 18 марта власти незалежной стали запугивать наших граждан угрозами погромов и провокаций в местах проведения президентских выборов.

"Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры - объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки", - цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, действия украинских властей объясняются тем, что выбор наших соотечественников, наблюдающих за происходящим в незалежной, довольно очевиден. Однако, такой результат не устраивает представителей киевского режима.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на Украине полицейские заблокировали российские диппредставительства и пропускают лишь дипломатов. Граждане РФ, пришедшие на участки, чтобы отдать свой голос, не могут попасть внутрь.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты

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