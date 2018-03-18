Захарова назвала беззаконием недопуск россиян на выборы-2018 на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала меры Киева по недопуску россиян на избирательные участки на территории Украины абсолютно "беззастенчивыми и беззаконными".
Дипломат напомнила, что еще задолго до 18 марта власти незалежной стали запугивать наших граждан угрозами погромов и провокаций в местах проведения президентских выборов.
"Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры - объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки", - цитирует ТАСС Захарову.
По ее словам, действия украинских властей объясняются тем, что выбор наших соотечественников, наблюдающих за происходящим в незалежной, довольно очевиден. Однако, такой результат не устраивает представителей киевского режима.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что на Украине полицейские заблокировали российские диппредставительства и пропускают лишь дипломатов. Граждане РФ, пришедшие на участки, чтобы отдать свой голос, не могут попасть внутрь.
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