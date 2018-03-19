Выборы – 2018: Путин получил рекордную поддержку избирателей

СЕГОДНЯ 03:44 2018-03-19T03:58:27+03:00

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто поддержал его на нынешних выборах Фото: REUTERS

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На нынешних президентских выборах в России действующий глава государства Владимир Путин получил рекордную поддержку избирателей – за него проголосовали свыше 50 миллионов россиян.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома по итогам подсчета 95% бюллетеней: по данным на этот час, он лидирует с 76,56%. При этом явка, как сообщил ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, составила более 67 %.

Напомним, Владимир Путин участвует в выборах президента России четвертый раз, впервые он баллотировался в 2000 году, тогда за него проголосовали 39,7 миллиона избирателей – 52,9%, а через четыре года, в 2004-м, кандидатуру уже действующего российского лидера поддержали 71,31% граждан – 49,6 миллиона человек. На выборах 2012 года за Владимира Путина отдали свои голоса 45,6 миллиона россиян (63,60%).

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