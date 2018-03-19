В техасском Остине снова прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 08:49 2018-03-19T08:49:33+03:00

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В американском городе Остин (штат Техас) снова прогремел взрыв, в результате пострадали два молодых человека, передает агентство Reuters со ссылкой на городскую службу «Скорой помощи».

По словам медика, оба пострадавших госпитализированы с серьезными, но не опасными для жизни ранениями. Взрыв прогремел вечером в воскресенье на юго-западе города, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, следователи и криминалисты. Пока непонятно, связано ли нынешнее ЧП с серией предыдущих взрывов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, со 2 марта в городе взрываются оставленные у домов посылки. Первым погиб мужчина, позже 12 марта погиб 17-летний подросток, пострадали две женщины. А через несколько часов в тот же день в Остине взорвалась ещё одна «посылка» с взрывным устройством внутри, в результате получила ранения пожилая женщина.

К расследованию инцидентов в Остине подключилось ФБР, местные власти настоятельно советуют горожанам не прикасаться к подозрительным пакетам и коробкам. За информацию, которая поможет раскрыть это преступление и вычислить злоумышленников, обещана награда в 115 тысяч долларов.