Памфилова: Давление "запада" объединило россиян перед выборами
Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила лидеров отдельных западных стран за то, что своими враждебными действиями они объединили российское общество накануне выборов президента. Такой вывод Памфилова сделала, встретившись с избирателями после выборов.
«Помимо, конечно, всех тех политических аспектов, я хочу сказать, что, знаете, наш народ всегда объединяется в трудные минуты. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, некоторых западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, содействовали консолидации и объединению нашего народа», - подчеркнула Памфилова.
Глава ЦИК объяснила, что многие россияне критикуют работу руководства России, но в то же время негативно относятся к вмешательству во внутренние дела страны западных политиков. По словам Памфиловой, при общении с избирателями она почувствовала «консолидацию, ощущение, что мы сами справимся со своими проблемами».
Выборы президента России состоялись 18 марта и завершились абсолютной победой Владимира Путина. Как сообщили в Корпусе наблюдателей, нарушений на выборах практически не было, передает сайт kp.ru.
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