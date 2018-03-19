2018-03-19T12:31:09+03:00
Политика

Памфилова: Давление "запада" объединило россиян перед выборами

В общении с избирателями глава ЦИК почувствовала сильную консолидацию общества
Алексей КАРЕЛИН
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Глава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК России Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила лидеров отдельных западных стран за то, что своими враждебными действиями они объединили российское общество накануне выборов президента. Такой вывод Памфилова сделала, встретившись с избирателями после выборов.

«Помимо, конечно, всех тех политических аспектов, я хочу сказать, что, знаете, наш народ всегда объединяется в трудные минуты. Поэтому большое спасибо некоторым лидерам, не буду называть, некоторых западных государств, которые тоже внесли свою положительную лепту, содействовали консолидации и объединению нашего народа», - подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК объяснила, что многие россияне критикуют работу руководства России, но в то же время негативно относятся к вмешательству во внутренние дела страны западных политиков. По словам Памфиловой, при общении с избирателями она почувствовала «консолидацию, ощущение, что мы сами справимся со своими проблемами».

Выборы президента России состоялись 18 марта и завершились абсолютной победой Владимира Путина. Как сообщили в Корпусе наблюдателей, нарушений на выборах практически не было, передает сайт kp.ru.

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