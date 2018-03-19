2018-03-19T11:42:19+03:00
Политика

Памфилова: выборы президента были максимально открытыми

ЦИК создал все условия для наблюдения в разных формах
Алексей КАРЕЛИН
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Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАССГлава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС
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Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что президентские выборы 18 марта были максимально открытыми и все, кто хотел за ними следить, получил такую возможность.

«На наш взгляд, действительно, выборы были максимально открытые и все, кто интересовался их ходом, могли, у них было много возможностей это наблюдение осуществлять в разных формах», - сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК старался создать для всех комфортные условия. Наблюдатели могли сами выбрать регионы, в которых им хотелось осуществить общественный контроль, им не чинили препятствий, утверждает Памфилова. Отдельно глава ЦИК упомянула иностранных наблюдателей, сказав, что в России не пытались для них воздвигнуть потемкинские деревни. «Мы никому не пытались втирать очки», - подчеркнула Памфилова.

Как сообщал сайт kp.ru, на выборах президента России победил Владимир Путин. После обработки 98,59% итоговых протоколов за Путина проголосовали 55 миллионов 13 тысяч 955 человек. Иностранные наблюдатели серьезных нарушений на выборах не зафиксировали. В Корпусе наблюдателей сообщили, что большинство сообщений о нарушениях оказались ложными.

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