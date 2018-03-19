Более 25 тысяч беженцев вышли за сутки из Восточной Гуты через гуманитарный коридор
Более 25 тысяч мирных жителей вышли за прошедшие сутки из сирийской Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
«По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 25 235 человек», - заявили в ведомстве.
Кроме того, за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 388 человек.
Всего с начала действия ежедневных гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 77 тысяч мирных жителей.
Напомним, 18 марта в командовании сирийской армии заявили, что правительственные войска взяли освободили от боевиков террористических организаций порядка 70% Восточной Гуты.
Как сообщал сайт «КП», с 27 февраля Минобороны РФ и сирийские власти организовали в Восточной Гуте ежедневное пятичасовое перемирие и коридоры для выхода мирных жителей.
Первое время боевики препятствовали выходу беженцев, фактически удерживая местное население в заложниках. Однако по мере успешного развития военной операции сирийских войск все больше мирных жителей получают возможность покинуть боевых действий.
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