2018-03-19T12:31:18+03:00
Политика

Более 25 тысяч беженцев вышли за сутки из Восточной Гуты через гуманитарный коридор

Всего с начала действия ежедневных гуманитарных пауз зону боевых действий покинули 77 тысяч мирных жителей
Денис СУХОВ
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Более 25 тысяч беженцев вышли за сутки из Восточной Гуты через гуманитарный коридорБолее 25 тысяч беженцев вышли за сутки из Восточной Гуты через гуманитарный коридорФото: REUTERS
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Более 25 тысяч мирных жителей вышли за прошедшие сутки из сирийской Восточной Гуты по гуманитарному коридору. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 25 235 человек», - заявили в ведомстве.

Кроме того, за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 388 человек.

Всего с начала действия ежедневных гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули 77 тысяч мирных жителей.

Напомним, 18 марта в командовании сирийской армии заявили, что правительственные войска взяли освободили от боевиков террористических организаций порядка 70% Восточной Гуты.

Как сообщал сайт «КП», с 27 февраля Минобороны РФ и сирийские власти организовали в Восточной Гуте ежедневное пятичасовое перемирие и коридоры для выхода мирных жителей.

Первое время боевики препятствовали выходу беженцев, фактически удерживая местное население в заложниках. Однако по мере успешного развития военной операции сирийских войск все больше мирных жителей получают возможность покинуть боевых действий.

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