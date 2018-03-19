Борис Титов поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России

СЕГОДНЯ 16:28 2018-03-19T16:29:01+03:00

Борис Титов: не сомневался в победе Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер "Партии Роста" признался, что не сомневался в победе действующего главы государства

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Экс-кандидат в президенты России, бизнес-омбудсмен и лидер Партии роста Борис Титов прокомментировал победу президента России Владимира Путина на прошедших накануне президентских выборах.

По признанию Титова, он, собственно, и не сомневался в победе действующего главы государства. Однако цифры, с которыми Путин пришел к финишу президентской гонки — удивили омбутсмена.

"Хочется поздравить Владимира Путина с этой победой, которая оказалась более показательная и убедительная, чем предполагалось", - заявил Борис Титов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по последним данным подсчета голосов, на выборах президента России уверенно побеждает действующий глава государства Владимир Путин. Он набрал 76,68% голосов. Сам Борис Титов получил лишь 0,76%.

Стоит отметить, что помимо соперников по президентской гонке, Владимира Путина с победой на президентских выборах поздравили лидеры ряда мировых держав и различные общественные деятели.В частности, телеграммы прислали главы КНР, Казахстана, Германии, а так же патриарх российский и всея Руси Кирилл и премьер-министра России Дмитрий Медведев.