Президент Болгарии поздравил Путина с переизбранием

СЕГОДНЯ 19:36 2018-03-19T19:37:35+03:00

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Президент Болгарии Румен Радев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на выборах главы государства, которые прошли в воскресенье, 18 марта.

"Надеюсь, что мы вместе будем работать над развертыванием существующего потенциала двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, в интересах и во благо наших двух народов", - приводит пресс-служба болгарского лидера текст поздравительной телеграммы.

В своем письме Радев напомнил об исторической и культурной близости между нашими народами, а также выразил надежду на дальнейшее расширение двусторонних контактов по различным направлениям.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже поздравил Путина с переизбранием. Глава республики пожелал своему коллеге успехов в политической, демократической, экономической и социальной сферах.

Напомним, что по итогам подсчета почти 100% бюллетеней Путин сохранил за собой пост президента с 76,68% избирательских голосов.