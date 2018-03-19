В Белом доме не удивлены победой Путина на президентских выборах

СЕГОДНЯ 21:28 2018-03-19T21:28:32+03:00

В Белом доме не удивлены результатами выборов президента в России Фото: Евгения ГУСЕВА

Подсчет почти всех голосов показал, что в поддержку действующего главы государства высказались более 76% граждан

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Администрация президента США Дональда Трампа не удивлена итогами президентских выборов, которые состоялись в России в воскресенье, 18 марта. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

"Мы не удивлены итогами выборов", - сказал он журналистам.

Сотрудник администрации Трампа также добавил, что телефонная беседа американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, который одержал победу на этих выборах, пока не планируется, передает ТАСС.

Напомним, что, согласно последним результатам подсчета бюллетеней, за действующего главу государства проголосовали более 76% избирателей. При этом, явка на выборы превысила 67%, а никаких серьезных нарушений так и не было выявлено.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что многие лидеры уже успели поздравить Владимира Путина с переизбранием на четвертый срок.