Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента

СЕГОДНЯ 20:50 2018-03-19T20:50:18+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тепло поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента. Телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся в понедельник, 19 марта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"С обеих сторон выражен настрой на дальнейшую совместную работу по укреплению обоюдовыгодного российско-турецкого сотрудничества", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что в ходе беседы было отмечено эффективное взаимодействие Турции и России в вопросах урегулирования сирийского конфликта. Подчеркивалась, в том числе, важность проведения очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня, которое запланировано на начала апреля этого года.

Напомним, что Путин одержал уверенную победу на президентских выборах и был переизбран на четвертый срок. За действующего главу государства проголосовали более 76% избирателей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что политика уже поздравили с победой многие мировые лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона и болгарского главу Румена Радева.