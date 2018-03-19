МИД РФ: делом Скрипаля Лондон прикрывает неудачи переговоров по Brexit

СЕГОДНЯ 22:05 2018-03-19T22:05:54+03:00

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Раздуванием шумихи вокруг дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британские власти хотят отвлечь внимание своих граждан от неудач в ходе переговоров с ЕС по условиям Brexit. Такое мнение высказали в министерстве иностранных дел России.

В ведомстве также выразили недоумение поспешностью стран-членов ЕС в их "серьезном" отношении к бездоказательным домыслам Лондона о том, что к трагическому инциденту в Солсбери может быть причастна Москва.

"Прежде чем помогать Лондону с нагнетанием медийной истерии вокруг "дела Скрипаля", странам-членам ЕС следовало бы уяснить мотивы британских коллег. Все говорит о том, что в Лондоне готовы на любые ухищрения, лишь бы отвлечь британцев от неудач на переговорном фронте с ЕС по условиям "Брекзита", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Там также уточняется, что раздутая СМИ "в лучших традициях шпиономании шумиха" и демонстрация так называемой поддержки, по мнению британцев, должны изменить ход дискуссий на предстоящем заседании Евросовета, который подразумевается как площадка для обсуждения выхода королевства из ЕС.

"Сожалеем, что Евросоюз, пренебрегая подобными соображениями и очевидными фактами, в очередной раз пошел на поводу у превратно понятых соображений "евросолидарности" и накопленных антироссийских рефлексов", - добавили в ведомстве.

Между тем, дипломаты еще раз подчеркнули, что у Лондона нет никаких доказательств причастности Москвы к данному преступлению. Более того, нервно-паралитический газ "Новичок", который был отравлен Скрипаль, не производится и не хранится на территории России, а вот в самой Великобритании его разработка, видимо, продолжается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Кремле призвали Лондон подкрепить свои антироссийские заявления доказательствами или же извиниться.