Администрация Трампа обвинила Россию в подрыве отношений США с Саудовской Аравией

СЕГОДНЯ 00:59 2018-03-20T01:14:07+03:00

Госдепартамент США в ближайшее время проведет консультации с Эр-Риядом Фото: REUTERS

Госдепартамент намерен показать Эр-Рияду, как Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу»

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Американская администрация уверена, что Россия пытается подорвать отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией с помощью поставок оружия. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, российская делегация в ООН «заблокировали резолюцию Совета Безопасности, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет», а в это время «русские» предложили саудовцам «развитые системы ПВО». Кроме того, как утверждает неназванный чиновник из администрации Трампа, Россия «сделала несколько обещаний иранскому режиму» по поставкам оружия, в том числе современных моделей танков и военных самолетов.

«Это пример того, как Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений», - приводит его слова РИА Новости.

Представитель Белого дома добавил, что в ближайшее время госдепартамент США намерен провести с Эр-Риядом консультации, чтобы показать, как Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу».

Он подчеркнул также, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему стремится поддерживать единство в регионе и предлагает провести саммит Совета сотрудничества арабских стран.