2018-03-20T01:14:07+03:00
В мире

Администрация Трампа обвинила Россию в подрыве отношений США с Саудовской Аравией

Госдепартамент намерен показать Эр-Рияду, как Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госдепартамент США в ближайшее время проведет консультации с Эр-РиядомГосдепартамент США в ближайшее время проведет консультации с Эр-РиядомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американская администрация уверена, что Россия пытается подорвать отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией с помощью поставок оружия. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, российская делегация в ООН «заблокировали резолюцию Совета Безопасности, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет», а в это время «русские» предложили саудовцам «развитые системы ПВО». Кроме того, как утверждает неназванный чиновник из администрации Трампа, Россия «сделала несколько обещаний иранскому режиму» по поставкам оружия, в том числе современных моделей танков и военных самолетов.

«Это пример того, как Россия, с одной стороны, помогает, но за кулисами раздувает кризис, который явно предназначен для подрыва американо-саудовских отношений», - приводит его слова РИА Новости.

Представитель Белого дома добавил, что в ближайшее время госдепартамент США намерен провести с Эр-Риядом консультации, чтобы показать, как Москва пытается «развернуть ситуацию в свою пользу».

Он подчеркнул также, что американский лидер Дональд Трамп по-прежнему стремится поддерживать единство в регионе и предлагает провести саммит Совета сотрудничества арабских стран.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Меркель: Россия должна доказать свою непричастность к отравлению Скрипаля в Солсбери
Захарова ответила на слова Макаревича о «злобных дебилах»
ЕС выразил «безоговорочную» солидарность с Британией по «делу Скрипаля»
В школу на юге Москвы ворвался мужчина с топором
Звезда "Секса в большом городе" баллотируется в губернаторы Нью-Йорка
ЕС отказался признавать проведение выборов президента России в Крыму
Инспекторы ОЗХО прибыли в британскую научно-техническую лабораторию
МИД РФ: делом Скрипаля Лондон прикрывает неудачи переговоров по Brexit
Меркель поздравила Путина с переизбранием на пост президента России
В Белом доме не удивлены победой Путина на президентских выборах
Скляр ответил на слова Макаревича о "злобных дебилах"- россиянах
Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента
В США женщина погибла под колесами беспилотного такси
Президент Финляндии поздравил Путина с победой на выборах-2018
В МАК назвали причину крушения самолета Ан-2 в Балашихе
Президент Болгарии поздравил Путина с переизбранием
Эрдоган пригрозил нанести внезапный удар по иракским курдам
Германия отклонила требование Климкина о санкциях против Шредера
Россияне смогут покупать деревянные дома по льготным кредитам
Британская полиция не обнаружила связь между отравлением Скрипаля и смертью соратника Березовского