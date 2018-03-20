Друг украинского летчика, виновного в гибели рейса МН17, рассказал об обстоятельствах его самоубийства

СЕГОДНЯ 06:36 2018-03-20T06:55:48+03:00

По его словам, Владислав Волошин нуждался в помощи психолога, а перед уходом из жизни «резко замкнулся в себе»

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Покончивший с собой бывший украинский летчик Владислав Волошин, которого считали виновником авиакатастрофы малайзийского Boeing 777 под Донецком летом 2014 года, давно нуждался в помощи психолога. Об этом рассказал в своем Facebook его друг, журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в пятницу Волошин, назначенный и.о. директора Николаевского международного аэропорта, провел совещание, в субботу днем ходил на базар, а вечером «резко замкнулся в себе».

«После возвращения с фронта Владу нужна была помощь психологов, пережитое иногда давало о себе знать, там на войне он свой барьер страха давно перешел. Но к психологам он не обращался. Жену смена настроения не удивила, знала, что бывает», - пишет Бутусов, отмечая, что Волошин «переживал за любое дело, за какое брался, но о каких-либо угрозах в последнее время не говорил».

В воскресенье бывший летчик совершил самоубийство. Жена вызвала «Скорую», но он скончался в больнице. Журналист также сообщает, что в личной переписке Волошин действительно говорил о «суицидальных настроениях».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, сослуживцы Волошина говорили, что он мог покончить с собой из-за финансовых проблем – как собственных, так и связанных с реконструкцией вверенного ему аэропорта.

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