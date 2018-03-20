Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей дешифровки

СЕГОДНЯ 13:53 2018-03-20T13:55:21+03:00

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В адрес Telegram Messenger Limited Роскомнадзор направил требование выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки мессенджера. На исполнение требования ведомство выделило 15 дней. Если компания проигнорирует уведомление, Telegram заблокируют на территории России. Соответствующая информация опубликована на сайте Роскомнадзора.

Ранее представители Telegram обратились в Верховный суд с иском о признании недействительным требования ФСБ о выдаче ключей шифрования. 20 марта Верховный суд отклонил иск.

Ключи расшифроки ФСБ необходимы в целях обеспечения национальной безопасности. В декабре сайт kp.ru писал, что Мещанский районный суд Москвы обязал Telegram выплатить 800 тысяч рублей штрафа за неисполнение приказа ФСБ. Силовики хотели получить переписку братьев Азимовых, которых обвинили в организации теракта 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге. Кроме того, открыть доступ к переписке мессенджеры обязывает так называемый "пакет Яровой".