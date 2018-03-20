2018-03-20T13:55:21+03:00
Общество

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей дешифровки

Если компания проигнорирует уведомление, мессенджер заблокируют на территории России
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments11
20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В адрес Telegram Messenger Limited Роскомнадзор направил требование выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки мессенджера. На исполнение требования ведомство выделило 15 дней. Если компания проигнорирует уведомление, Telegram заблокируют на территории России. Соответствующая информация опубликована на сайте Роскомнадзора.

Ранее представители Telegram обратились в Верховный суд с иском о признании недействительным требования ФСБ о выдаче ключей шифрования. 20 марта Верховный суд отклонил иск.

Ключи расшифроки ФСБ необходимы в целях обеспечения национальной безопасности. В декабре сайт kp.ru писал, что Мещанский районный суд Москвы обязал Telegram выплатить 800 тысяч рублей штрафа за неисполнение приказа ФСБ. Силовики хотели получить переписку братьев Азимовых, которых обвинили в организации теракта 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге. Кроме того, открыть доступ к переписке мессенджеры обязывает так называемый "пакет Яровой".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Посольство Украины осудило сожжение фотографий Бандеры и Шухевича в Польше
В американской школе в Мэриленде устроили стрельбу
Палестина потребовала от ХАМАС освободить сектор Газа
В Москве задержали мужчину, ранившего сотрудника метро ножом в шею
Надежда Савченко припугнула депутатов Верховной рады "бабахом"
Итоги голосования отменили на столичном участке №1910
Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"
Ространснадзор приостановил полеты Ан-148
Telegram отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки переписок
Министр юстиции Норвегии уволилась из-за поста о правах террористов
Посол Молдавии в России вернется в Москву
Поклонская метко ответила на "злобных дебилов" Макаревича
Апелляционный суд Киева оставил под арестом главу Центра освобождения пленных
Молодежный парламент при Госдуме предложил ввести в школах уроки робототехники
LADA Vesta была удостоена австрийской премии за свою экономичность
Глава Еврокомиссии поздравил Путина с победой на выборах
Минобороны РФ: Сирийские войска освободили 65% территории Восточной Гуты
Трамп к 23 марта может ввести пошлины на товары из Китая на сумму в 60 млрд долларов
Радио «Комсомольская правда» побило рекорд по числу радиослушателей в Москве
Британия решила доверить расследование дела Скрипаля экспертам ОЗХО
Путин приступил к вручению наград призерам Паралимпиады-2018
Шойгу рассказал об изменениях в госпрограмме вооружений до 2027 года