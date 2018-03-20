2018-03-20T15:40:35+03:00
Происшествия

Ространснадзор приостановил полеты Ан-148

Ведомство также ограничило сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний"
Екатерина БОЛГОВА
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Полеты самолетов Ан-148 приостановлены в РоссииПолеты самолетов Ан-148 приостановлены в РоссииФото: REUTERS
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Во вторник, 20 марта, Ространснадзор приостановил полеты самолетов Ан-148. Такое решение принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии".

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются", - сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

Ведомство также приостановило полеты всех воздушных судов "Саратовских авиалиний" до 27 апреля. Как пояснил Басаргин, дальнейшие решения будут приниматься после того, как все экипажи пройдут тестирование, а самолеты - проверку.

Напомним, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья произошло крушение самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", направлявшегося в Орск. ЧП случилось через несколько минут после вылета из "Домодедово". Погибли все находившиеся на борту 71 человек.

По данным источника "Интерфакса", к аварии привели совокупность человеческого фактора и конструктивных особенностей самолета. Он отметил, что информация с бортовых самописцев самолета полностью расшифрована, что позволить воссоздать исчерпывающую картину происшедшего.

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