Вина пилотов или сбой техники: почему во время крушения Ан-148 не работал обогрев приборов

СЕГОДНЯ 16:33 2018-02-15T19:32:32+03:00

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В Москве продолжается расследование крушения летевшего в Орск самолета Ан-148, в котором погибли 6 членов экипажа и 65 пассажиров. Специалистам все-таки удалось «вскрыть» поврежденный в авиакатастрофе второй «черный ящик» - речевой самописец. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета уже приступили к работе с этим аудио. Источники сообщают, что записи переговоров пилотов подтверждают версию, которая появилась после расшифровки параметрического самописца (он фиксирует работу «техники»).

Специалистам все-таки удалось «вскрыть» поврежденный в авиакатастрофе второй «черный ящик» - речевой самописецФото: REUTERS

- Пилоты сразу после взлета заметили, что показатели скорости на датчике у командира и второго пилота существенно отличаются, - рассказал «КП» эксперт, знакомый с ходом расследования МАК. - Это произошло из-за того, что не работал обогрев трех приемников воздушного давления (это «антенны», установленные на корпусе самолета, - Авт.), те заледенели и выводили на приборную панель пилотов некорректную скорость. Пилоты сначала пытались набрать нужную для взлёта скорость - фактически превышая ее и «загнав» двигатели. А потом они уже не смогли ничего сделать.

Спасатели все еще продолжают работу на месте катастрофыФото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший замминистра гражданской авиации СССР, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов знаком с предварительными результатами расшифровки параметрического самописца. По его словам, один из главных вопросов, на который у экспертов пока нет ответа: почему не работал обогрев приемников воздушного давления. Пилоты забыли его включить? Или обогрев по какой-то причине не сработал? Мы уже рассказывали: на советских и российских самолетах система обогрева включается вручную, тогда как на современных зарубежных типах - это происходит автоматически, сразу после запуска двигателя.

- Это, конечно, каменный век, - говорит Смирнов. - Не представляю себе, что пилоты могли забыть включить обогрев. Тогда это грубое нарушение контрольной карты проверок, как ее называют летчики - «молитвы». Перед началом полета пилоты проходят все оборудование по кругу, включая его. Видели, наверное, в кино: «Прибор такой-то», - говорит один. Второй отзывается. И так далее... Я видел первый отчет предварительный отчет МАК. Там этот момент описан просто: «не включили обогрев». Но на основании чего сделан этот вывод - неясно. Я бы не спешил сразу обвинять пилотов. Давайте дождемся, когда эксперты состыкуют две расшифровки по секундам.

Есть еще один непонятный момент. Эксперты изучили показания флайтрадара (это сайт, где можно следить за полетами конкретных самолетов в реальном времени, все полеты записываются, - Авт.). И если верить этим данным, Ан-148 то летел на скорости около 200 километров в час, то резко ускорялся, то снова терял скорость. (См. также «Вопрос — ребром»).

Характеристики самолёта Ан-148Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- На самом деле, борт за 7 минут полета не тормозил, а только увеличивал скорость. В какой-то момент - 500 километров в час, 600. Потом - 800. На такой скорости гражданские самолеты летают только на эшелоне, но не при подъеме, когда на корпус идут совсем иные нагрузки. Пилоты ошибочно разогнали самолет так, что он начал разрушаться в полете. Потом началось пике. Наверняка начала мигать система: «опасное сближение с землей». Известно, что Ан-148 вывалился из облаков на высоте около 700 метров. Но визуального контакта с землей у экипажа не было, они попали в снежный заряд. Но я не могу объяснить, почему в этот момент командир не пытался дать штурвал на себя, избегая столкновения.

Тем временем с места крушения продолжают вывозить найденные сотрудниками МЧС фрагменты самолета. Грузовиками их доставляют на аэродром в Жуковском. Там в одном из ангаров разбившийся самолет будут собирать по частям, чтобы установить полную картину случившегося.

Схема происшествияФото: Алексей СТЕФАНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

- Расшифровка речевого самописца еще в процессе, - рассказали корреспонденту «КП» в пресс-службе МАК. - Помимо собственно расшифровки предстоит также процесс протоколирования - данные параметрического самописца будут посекундно сопоставляться с расшифровкой переговоров пилотов. Можно предположить, что работа будет завершена в течение недели. В любом случае, полную расшифровку переговоров экипажа мы публиковать не будем, это запрещено законом. Только если какие-то значимые смысловые фрагменты.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему «Флайтрадар» показывал резкие изменения скорости?

Как показала расшифровка параметрического самописца, колебаний скорости разбившегося Ан-148 не было: летчики самолет только разгоняли. Почему же тогда флайтрадар (сетевой ресурс, отслеживающий полеты в реальном времени) показывает скоростные «качели»?

- Для меня это тоже было удивительно, - сказал «КП» вице-президент профсобюза летного состава России Олег Приходько. - Я нашел во флайтрадаре данные о прошлых полетах этого самолета. И там то же самое - скорость скачет туда-сюда с невероятной амплитудой.

Эксперты изучили показания флайтрадара. И если верить этим данным, Ан-148 то летел на скорости около 200 километров в час, то резко ускорялсяФото: Скриншот сайта

Мы тоже изучили графики «флайтрадара». Посмотрели рейсы Ан-148 с бортовым номером RA-61704 из Москвы в Саратов и обратно, а также из Пензы в Москву 11 февраля. Во всех случаях графики скорости напоминают электрокардиограмму, словно это не авиалайнер, а «чихающая» копейка «жигулей». Может так и должно быть? Чтобы проверить, мы посмотрели данные одного из полетов А-320 в Самару: ничего похожего, самолет набирает скорость и держит ее до начала снижения, без резких скачков.

- Если бы скорость действительно прыгала, летчики сразу бы отказались лететь этим бортом, - объяснил Олег Приходько. - В данном случае, мы скорее всего имеем некорректную передачу информации с борта на землю. «Флайтрадар» оперирует открытыми данными, которые передает сам самолет. Если самолет передает ложные данные, «флайтрадар» будет их честно отображать. Вероятно, у разбившегося Ан-148 была проблема с передатчиками.

Подготовил Владимир ДЕМЧЕНКО

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