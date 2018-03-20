2018-03-20T15:38:38+03:00
В мире

Познер об аресте Николя Саркози: "Видимо, у полиции есть причины"

Российский телеведущий предположил, что экс-президент Франции взял деньги на предвыборную компанию "не у тех" людей.
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Телеведущий Владимир ПознерТелеведущий Владимир ПознерФото: Александр ГЛУЗ
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Российский телеведущий Владимир Познер, который имеет также и французское гражданство заявил, что раз экс-президента республики Николя Саркози арестовали, значит у полиции есть на то причины.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что бывшего главу государства задержали во вторник утром по обвинению в незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года ливийским режимом.

"Да, он достиг высоких постов, — ну и что? Для того, чтобы этого достигнуть, нужны деньги — для предвыборных кампаний. Причем большие деньги. Кто-то их должен давать. Видимо, в данном случае их дали не те. За что его и арестовали", - сказал Познер.

Он подчеркнул, что, "видимо, у полиции есть причины" таких действий, а сам Саркози имеет адвоката и достаточно денег для того, чтобы защищаться, передает ФАН.

Напомним, что данная история началась еще в 2011 году, когда старший сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам рассказал, как Триполи финансировал будущего президента Франции, а тот ответил началом военной кампании против арабского государства.

Через год в издании Mediapart появились сведения о пришедших в Париж 50 миллионов евро от Каддафи, а в 2013 году началось расследование данного факта. Тогда бизнесмен Зиад Такиеддин сообщил, что в 2006 - 2007 годах лично привозил Саркози чемоданы от ливийского лидера с пятью миллионами евро. Сам экс-президент такие обвинения категорически отрицает.

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