Генпрокуратура Украины допросила Савченко по поводу расстрела на Майдане
Депутата Верховной рады Надежду Савченко допросила Генеральная прокуратура Украины в связи с заявлением парламентария о причастности спикера Андрея Парубия к расстрелу демонстрантов на Майдане в 2014 году. Об этом сообщил руководитель департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
«(Савченко – КП) была (на допросе – КП) в субботу. Допросили в третий раз. В этот раз по поводу ее заявления о нардепе Пашинском. Выяснили обстоятельства», - рассказал Горбатюк украинскому изданию.
По словам Горбатюка, Савченко пришла на допрос без повестки, по приглашению следователя. Накануне Савченко рассказала, что Парубий заводил снайперов в гостиницу, из которой стреляли по демонстрантам.
Ранее мониторинговая миссия ООН упрекнула правоохранительные органы Украины за промедление в расследовании по расстрелу на Майдане. Прошло четыре года, а прогресса никакого, заявила руководитель миссии Фиона Фрейзер, передает сайт kp.ru.
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